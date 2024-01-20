«Полыхнет так, что мама не горюй»: Симоньян предрекла третью мировую войну Симоньян допустила серьезное обострение конфликта на Ближнем Востоке

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главред RT Маргарита Симоньян заявила в эфире программы «Право знать» на ТВЦ, что конфликт на Ближнем Востоке может «серьезно полыхнуть». Она считает, что это может стать предпосылкой третьей мировой войны.

Сейчас полыхнет на Ближнем Востоке так, что мама не горюй, вот этот прогноз я вам точно даю: Ближний Восток полыхнет. Полыхнет серьезно, и очень может быть, что то, что мы видели, то, что началось в октябре и продолжается сейчас, и вот этими прошедшими совершенно незаметно для американских СМИ бомбардировками американской базы, — что тоже показательно — это все могут быть первые звоночки третьей мировой, — сказала Симоньян.

По ее мнению, ближневосточная война может разрастись до поражающих масштабов. Поэтому до президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре, «человечеству еще дожить надо», констатировала главный редактор RT.

Ранее вице-спикер кнессета Израиля Евгений Сова опроверг заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о финансировании палестинской группировки ХАМАС израильскими властями. По словам Совы, движение спонсировали Катар и Иран, а Израиль делает все для того, чтобы уничтожить ХАМАС ради будущего всего региона.