Полунин рассказал о своих тату с изображением Путина и герба Украины Танцовщик Полунин заявил, что с гордостью носит тату герба Украины и любит президента Путина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Полунин

Танцовщик Сергей Полунин, которому президент РФ Владимир Путин вручил 23 мая государственную награду «за вклад в развитие и популяризацию отечественного хореографического искусства», рассказал в беседе с LIFE.ru о своих тату с изображениями российского лидера и украинского герба. Артист напомнил, что родился в Херсоне, живет и работает в России, и эти изображения не противоречат друг другу.

Россия хорошо относится к украинцам, к Украине. Это братский народ. Понятно, что сейчас конфликт, но <...> мне никто никогда ничего не говорил в России. Поэтому с гордостью ношу украинский герб и также поддерживаю президента Владимира Путина. Считаю, что он добрый человек, за добро люблю его и поддерживаю, — признался Полунин.

Танцовщик добавил, что имеет три татуировки с Путиным: две на плечах и одну на груди. По его словам, сегодня он в третий раз встретился с главой российского государства и поздоровался с ним левой рукой, на которой набит украинский герб. Полунин признался, что это получилось случайно.

В марте Полунин не смог прийти на торжественную церемонию вручения премии президента РФ для молодых деятелей искусства, чем удивил Владимира Путина. Почетную награду Полунин получил 23 мая.