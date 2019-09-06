https://static.news.ru/photo/4549835c-d17a-11e9-81c8-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Житель Нижнего Новгорода устроил неоднозначную акцию в поддержку бойца MMA Хабиба Нурмагомедова. Вечером ему предстоит бой с американцем Дастином Порье.

Горожанин вскарабкался на крышу авто в полуголом виде, с папахой на голове и автоматом за плечами и развернул плакат «За Хабиба». При этом он громко призывал водителей просигналить в поддержку дагестанского бойца.

Реакция местных жителей была неоднозначная. Кто-то выражал поддержку, а кто-то недоумевая покачивал головой.

Долгожданный поединок состоится вечером в Абу-Даби. Как писал News.ru, Порье уверен в победе над Нурмагомедовым. Тот, в свою очередь, говорит, что будет молиться всевышнему, чтобы бой прошёл хорошо.