Житель Нижнего Новгорода устроил неоднозначную акцию в поддержку бойца MMA Хабиба Нурмагомедова. Вечером ему предстоит бой с американцем Дастином Порье.
Горожанин вскарабкался на крышу авто в полуголом виде, с папахой на голове и автоматом за плечами и развернул плакат «За Хабиба». При этом он громко призывал водителей просигналить в поддержку дагестанского бойца.
Реакция местных жителей была неоднозначная. Кто-то выражал поддержку, а кто-то недоумевая покачивал головой.
Долгожданный поединок состоится вечером в Абу-Даби. Как писал News.ru, Порье уверен в победе над Нурмагомедовым. Тот, в свою очередь, говорит, что будет молиться всевышнему, чтобы бой прошёл хорошо.