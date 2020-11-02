Полуфиналисты «Цифрового прорыва» создали 73 IT-решения

https://static.news.ru/photo/2a7fc85c-1d18-11eb-8441-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/leadersofdigital

В УФО подвели итоги седьмого полуфинала всероссийского конкурса « Цифровой прорыв » — флагманского проекта президентской платформы « Россия – страна возможностей ». В рамках трёхдневного онлайн-хакатона специалисты в области цифровой экономики из 59 регионов создавали социальные IT-проекты и технологии для бизнеса. 27 команд-победителей разделили между собой призовой фонд порядка 3 миллионов рублей и отправятся в финал конкурса.

Пресс-служба РАЭК

В полуфинальном хакатоне в УФО приняла участие 131 команда. Больше всего победителей было из Свердловской области: 33 человека. Также в топ-3 вошла Тюменская область.

Одна из ключевых задач конкурса — объединить талантливых специалистов со всей страны и вовлечь их в процесс решения актуальных прикладных задач. Тот факт, что команды стабильно отдают предпочтение социальным кейсам, демонстрирует, что наши IT-специалисты хотят не только строить карьеру, но и менять мир вокруг себя к лучшему. Участники полуфинала разработали 73 цифровых продукта, направленных на решение актуальных проблем регионов УФО. Представленные технологии помогут повысить качество жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, улучшить экологическую обстановку и развить полезные навыки у талантливой молодежи. Также приятно видеть, что конкурс привлекает не только молодых, но и зрелых специалистов — самому опытному участнику хакатона исполнилось 74 года, — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Представители Урала активно участвуют в «Цифровом прорыве» в этом году. Свердловская область входит в топ-5 среди всех регионов России по количеству регистраций. На все мероприятия конкурса подали заявку более 2500 специалистов из УФО. В проект вовлечены и местные власти — они предоставили актуальные кейсы для решения на хакатоне и участвуют в мероприятиях. 30 октября в прямом эфире конкурса состоялся круглый стол, посвященный цифровому развитию федерального округа, вовлечению IT-специалистов в решение задач социальной сферы, первые лица регионов УФО, представители IT-сообщества, бизнеса, партнеры обсудили с организаторами «Цифрового прорыва» развитие IT-кадров Урала, и выразили готовность работать с участниками конкурса, приглашать их на работу и внедрять лучшие решения.

Почти 60% задач хакатона в Уральском IT-хабе были связаны с анализом больших данных. С помощью технологий Big Data команды определили фактическую потребность в велодорожках, пешеходных переходах и почтовых отделениях в населенных пунктах, рассчитали индекс качества городской среды и создали решения, которые помогут сократить количество пробок на дорогах. Также в числе направлений кейсов — интернет вещей, мобильная и веб-разработка и другие актуальные тематики, — прокомментировал руководитель конкурса «Цифровой прорыв», директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

С помощью анализа больших данных команды автоматизировали процесс формирования индекса качества городской среды по заданию Департамента информационных технологий и связи ЯНАО. Также участники хакатона создали единое цифровое пространство для людей с ограниченными возможностями здоровья в рамках управленческого кейса от Министерства социальной политики и Департамента информатизации и связи Свердловской области. Специалисты разработали приложения и онлайн-платформы, которые помогут подросткам развивать полезные навыки — такую задачу поставил Департамент физической культуры и спорта Тюменской области. В рамках еще одного кейса от Тюменской области команды определили фактическую потребность горожан в велодорожках и пешеходных переходах на основании большого объема данных.

Также по заданию АО «Почта России» специалисты создали алгоритмы, которые подскажут, каких учреждений не хватает в населенных пунктах. Еще команды представили сервисы, которые рассчитают оптимальное количество единиц общественного транспорта в городе — внедрение подобного решения поможет ПАО «Ростелеком» снизить трафик на дорогах.

Команды на хакатоне реализовали отличные проекты, составив математические модели и прототипы решений. Уровень реализации проектов позволяет сразу после хакатона предлагать подход и решения для муниципалитетов и частных транспортных компаний. Решения выгодные городскому бюджету, бизнесу и конечно пассажирам, которые получают качественное изменение общественного транспорта. Нам очень важно развивать направление цифровой умной урбанистики. И Ростелеком обязательно будет поддерживать IT-команды, работающие в этом направлении. А лучшие проекты имеют реальный шанс пойти в производство и федеральное масштабирование, — рассказал директор Центра Компетенций разработки digital-продуктов Ростелеком ИТ Иван Фролов.

По задаче от ПАО «Россети» команды представили решения на базе технологий интернета вещей, которые помогут отследить, какое количество электроэнергии потребляет каждое устройство в доме — это поможет контролировать расход ресурсов и вовремя диагностировать поломки.

Энергетики «Россети Урал» формируют принципиально новые бизнес-модели и внедряют бизнес-процессы с применением инновационных продуктов и услуг с целью изменения энергетической сферы. Для сохранения высоких темпов цифровой трансформации нам нужны квалифицированные специалисты, которые с легкостью ориентируются в новых технологических процессах, применяют новейшие технологии при решении конкретных задач. Региональный этап «Цифрового прорыва» в Екатеринбурге нам показал, что участники конкурса готовы принять вызов и создать единое цифровое пространство, — поделился директор по цифровой трансформации компании «Россети Урал» Андрей Шульгин.

Сервисы участников хакатона помогут сотрудникам Госкорпорации «Росатом» автоматизировать процесс составления документации. А для Газпромбанка специалисты разработали портал для взаимодействия с внешними партнерами — коммерческие компании смогут подключаться к бизнес-процессам банка.

В рамках регионального этапа конкурса уже состоялось семь полуфинальных хакатонов в крупнейших IT-хабах страны: в Екатеринбурге, Москве, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Владивостоке. Еще один состоится с 13 по 15 ноября в Санкт-Петербурге. В настоящий момент на конкурс зарегистрировано почти 40 тысяч человек.

Оператором конкурса «Цифровой прорыв» выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Проект реализуется при поддержке АО «Почта России», Госкорпорации «Росатом», Газпромбанка, ПАО «Россети», ПАО Сбербанк, «Ассоциации Больших Данных», ПАО «Ростелеком». Технологический партнер конкурса — Mail.ru Group.

vk.com/leadersofdigital

Информационными партнерами конкурса выступают: NEWS.ru, Общественное телевидение России, Российская газета, Агентство экономической информации «Прайм», Информационно-аналитическое агентство «Телеком-Дэйли», Деловой журнал «Инвест-Форсайт», Информационное агентство «ФедералПресс», Информационное агентство REGNUM, Группа компаний ComNews. Инфраструктурный партнёр конкурса — РВК, HR-партнёр конкурса — кадровое агентство «Harwest».

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior».

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу.

РАЭК была создана в 2006 году и на сегодняшний день объединяет более 100 игроков рынка электронных коммуникаций. В задачи РАЭК входит экспертиза, стандартизация и развитие интернет-технологий, взаимодействие с государственными органами управления, формирование отраслевых позиций, отстаивание интересов интернет-бизнеса, поддержка проектов в отраслевом образовании и науке, развитие профессиональных компетенций специалистов в сфере интернет-технологий и многое другое.