Получившие вакцину россияне смогут попасть в Грузию с 1 февраля

https://static.news.ru/photo/554a2dd0-623b-11eb-87a9-fa163e074e61_660.jpg Тбилиси Фото: pixabay.com

Россияне, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19, смогут попасть в Грузию с 1 февраля.

Граждане зарубежных стран, в том числе россияне, которые предъявят справку о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса, с 1 февраля смогут попасть в Грузию, — сообщил ТАСС источник в правительстве Грузии.

Грузия с 1 февраля восстанавливает регулярное авиасообщение с внешним миром, которое было прервано с марта 2020 года из-за пандемии COVID-19.

В РФ на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».

Ранее NEWS.ru писал, что врач и телеведущий Александр Мясников призвал население России вакцинироваться от COVID-19.

По словам врача, пройти вакцинацию следует именно сейчас. Это позволит пройти максимально безболезненно новый всплеск пандемии COVID-19.