Получившие плацебо россияне смогут вакцинироваться от коронавируса

https://static.news.ru/photo/34df2bd4-4997-11eb-98c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Жители России, которые во время исследований получили плацебо, смогут привиться от коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

В Минздраве заявляли, что раскрывать сведения об участниках пострегистрационных испытаний вакцины «Спутник V» пока не планируется. Это касается и тех, кто получил препарат, и тех, кому ввели плацебо.

Отвечая на вопрос, смогут ли привиться те, кто раньше получил плацебо, Голикова сообщила: «Конечно, они будут иметь такую возможность», передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, Голикова заявила, что в первом квартале 2021 года россияне, вероятно, смогут выбирать вакцину для прививки от коронавируса. По её словам, такая возможность уже появилась.

Ранее глава центра Александр Гинцбург рассказал, что Минздрав разрешил изменить формат пострегистрационных испытаний вакцины «Спутник V» центра имени Гамалеи. Добровольцам больше не будут вводить плацебо.

Кроме «Спутника V» Минздравом РФ зарегистрирована вакцина «ЭпиВакКорона», созданная центром «Вектор» Роспотребнадзора. Ещё одну вакцину разрабатывает Центр Чумакова, её регистрация планируется на февраль 2021 года.