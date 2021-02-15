Коммунисты проверят Путина

На 17 февраля намечена встреча Владимира Путина с лидерами парламентских фракций. Такие встречи давно стали традиционными. За исключением тех напряжённых периодов, когда президент, затягивая очередную аудиенцию, давал ясно понять парламентариям, насколько он недоволен тактикой лояльной системной оппозиции. Такая коллизия ясно проявилась после региональных выборов, когда коммунист и два члена ЛДПР смогли выиграть губернаторские выборы у официальных кандидатов. И таким образом нарушили некоторые предварительные теневые договорённости с президентской администрацией.

Но это дело прошлое. Ныне сам президент подчёркивает, что несмотря на некоторые расхождения во взглядах на развитие страны, все парламентские партии твёрдо стоят на патриотических позициях, отстаивая глобальные интересы страны.

Более того, явно с расчётом на широкую публику лидеры КПРФ и ЛДПР рьяно отреклись от «иуды Навального», объявив его агентом западных спецслужб и провокатором. Естественно, от руководства к низовым организациям были отправлены строгие инструкции о том, как избегать поддержки протестов, инспирированных Навальным.

В качестве противовеса компартия объявила о своём намерении провести в праздничный день, 23 Февраля, исключительно патриотический митинг. Вот только проблема в том, что по инерции столичные власти его также не согласовали, видимо, опасаясь, что в ряды его участников вклинятся и «навальнята». Поэтому для Геннадия Андреевича критически важно убедить в значимости такого мероприятия самого президента и получить его «добро» на акцию. Иначе Зюганову предстоят неприятные выяснения с однопартийцами.

kprf/vk.com

Собственно, понятно, почему президент собирает четырёх фракционных лидеров буквально за неделю до своего предполагаемого выступления с традиционным посланием. И, видимо, некоторые коренные тезисы этого документа, который находится в состоянии постоянной доработки и корректировки, пройдут на встрече обкатку. Не исключено, что и влиятельные парламентарии смогут внести какие-то свои нюансы в текст послания.

Но прежде всего лояльная оппозиция добивается встреч с президентом для решения каких-то своих, иногда чисто материальных проблем. Часто после коллективных посиделок лидеры фракций просят о возможности затем обсудить с президентом некоторые проблемы в частном порядке. Тет-а-тет. На этот раз такой формат общения с главой государства, видимо, будет особенно востребованным.

С одной стороны, Геннадию Андреевичу прочат место в сенате, а потому вопрос о преемнике, который бы устроил и администрацию президента, и верхушку компартии, становится всё острее и острее. Говорят, что Зюганов хотел бы в результате всех внутрипартийных перестановок доверить московскую партийную организацию своему внуку Леониду, депутату Мосгордумы, избрание которого также в своё время согласовал дедушка.

И, конечно, особое внимание на этот раз привлекает Сергей Миронов, вставший уже во главе объединённой партии «Справедливая Россия — За правду!». Видимо, Миронов попытается решить в ходе личной аудиенции с президентом некоторые вопросы, которые должны будут укрепить его авторитет в новой. Да и президент, наверное, хотел бы понять нюансы взаимоотношений внутри нового объединения и детали формирования общей партийной повестки.

Словом, последняя, видимо, встреча президента с оппозицией перед парламентскими и региональными выборами может немало прояснить в плане соотношения сил в будущей Госдуме.