«Получилась лажа»: военкор не оценил праздничного эфира федерального канала Военкор Коц раскритиковал эфир «Матч ТВ», транслировавший лыжную гонку

Фото: Luca Tedeschi/IPA Sport/Global Look Press

Редакция федерального канала «Матч ТВ» в предпраздничный вечер пустила в эфире лыжную гонку, где участвуют спортсмены из США и Европы, обратил внимание в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его мнению, идея показать россиянам достижения западных лыжников оказалось «лажей».

Под Новый год россиянам показали лыжи. Получилась лажа. <...> На «Матче» решили порадовать нас вихревой лыжной гонкой — какая зима без снега! Несутся наперегонки к победе в Кубке мира красавицы из США, Германии, Финляндии, Швеции, Норвегии и прочих лыжных держав. Правда, воюющих с Россией, но только на фронте. А с лыжни они нас вытолкали кривыми палками (не лыжными), — возмутился военкор.

При этом он отметил, что другие телеканалы транслируют вечные советские фильмы и песни, разбавляя их новостями об обстреле Белгорода.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что участников «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой убрали из шоу на федеральных каналах. Она уточнила, что некоторым каналам пришлось «по секундам» вырезать из своих программ артистов Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую. Так, певцы в «максимально усеченном виде» появятся на НТВ, поскольку они ведут финалы сразу двух шоу. Кроме того, по ее словам, ТНТ решил полностью переснять кусок фильма, в котором играл роль Киркоров.