Российская госкорпорация получила оценку национального ESG-рейтинга

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Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) высоко оценило деятельность госкорпорации «Росатом» в области устойчивого развития. Компании присвоена оценка ESG-3, категория ESG-В в области экологии, социальной ответственности и корпоративного управления, что соответствует оценке в «зеленой» зоне.

Оценка, в которой приняли участие пять ключевых дивизионов Росатома, проводилась путем анкетирования, анализа публичной и непубличной информации (включая нефинансовую отчетность и документы корпоративного управления), а также проведения интервью.

Высокий результат обусловлен благоприятными показателями в области воздействия на окружающую среду и социальной ответственности по сравнению с аналогичными компаниями, а также высоким качеством корпоративного управления. Кроме того, АКРА отметило наличие политик и процедур в области управления ключевыми ESG-аспектами.

Подробный пресс-релиз с результатами ESG-оценки опубликован на официальном сайте АКРА.