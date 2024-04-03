Получены самые четкие МРТ-изображения мозга за всю историю CEA: получены самые подробные МРТ-снимки мозга за всю историю

Фото: cea.fr

Ученые из Французской комиссии по альтернативной энергетике и атомной энергии (CEA) представили серию изображений человеческого мозга, полученных с помощью аппарата Iseult MRI, говорится на сайте организации. Сила магнитного поля оказалась значительно больше, чем у обычных установок. Новый аппарат поможет изучить тяжелые заболевания.

Сила магнитного поля нового аппарата равняется 11,7 Тесла. Мощность МРТ в обычных больницах составляет 1,5-3 Тесла. Iseult MRI позволяет делать изображения в очень высоком разрешении — до 0,2 мм по горизонтали при толщине среза 1 мм. Это равняется объему, сравнимому с несколькими тысячами нейронов, говорится в сообщении.

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