Получено 685 тысяч заявок на участие в онлайн-голосовании по поправкам

https://static.news.ru/photo/76168374-aed1-11ea-8236-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заявки на участие в электронном голосовании по внесению изменений в Конституцию подали 685 тысяч человек, онлайн-голосование будет проходить с 25 по 30 июня.

Зарегистрироваться на участие в голосовании можно на двух порталах: сайте госуслуг и сайте мэра Москвы (mos.ru) до 14:00 21 июня. Подать заявку могут граждане, заполнившие форму с указанием номера телефона, ФИО, номера СНИЛС и адреса электронной почты. Уточняется, что эти данные будут проверены — их сопоставят со сведениями из централизованной базы данных избирателей (государственной автоматизированной системы «Выборы»), сообщает сайт мэра.

Подтверждение успешного прохождения проверки придёт в СМС или будет выслано на электронный ящик.

Принять участие в онлайн-голосовании по поправкам может любой гражданин РФ, достигший совершеннолетия и имеющий постоянную регистрацию в Москве.

Онлайн-голосование продлится до 20:00 30 июня, в этот день электронные бюллетени можно будет получить до 19:59.

Как писал NEWS.ru ранее, тестирование системы дистанционного электронного голосования в Москве предварительно назначено на 18 июня, сообщил руководитель столичного общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием Илья Массух.