Получение российского загранпаспорта за рубежом подорожало Получение загранпаспорта РФ за рубежом выросло в цене на $5–10

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Консульский департамент МИД РФ уведомил о повышении стоимости получения заграничного паспорта для граждан России за рубежом на сумму от $5 до $10, говорится в Telegram-канале департамента. Нововведения объяснили снижением более чем на 30% покупательной способности доллара вследствие инфляции.

Скорректированы в сторону увеличения ставки сборов за совершение ряда консульских действий, — говорится в сообщении.

В рамках других изменений установлен дифференцированный сбор за истребование документов с апостилем — $80, без апостиля сумма сбора составит $40. Консульский сбор за выдачу справки «для подтверждения тех или иных юридически значимых фактов» на русском языке будет стоить $10, на английском — $20.

Вместе с тем устанавливается пограничная тарификация при взимании в консульском учреждении платы за свидетельствование верности копий документов, а также выписок из документов аналогично тому, как уплачиваются сборы за соответствующие действия российских нотариусов.

Ранее сообщалось о массовых жалобах российских туристов на невозможность пересечь границу из-за ошибок в загранпаспортах старого образца. С такой проблемой сталкиваются владельцы документов без биометрии, оформленных в 2023 и 2024 годах.