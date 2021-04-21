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Россиянам упростят получение доплат к пенсии

05:51, 22 апреля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минтруд подготовил законопроект, принятие которого позволит лётчикам и шахтёрам не собирать больше самостоятельно бумаги и доказывать, что они работали много лет. Речь идёт о членах лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельных категориях работников организаций угольной промышленности.

Процесс выплаты дополнительного социального обеспечения для них должен упроститься, когда сведения в ПФР о периодах работы обяжут передавать работодателей, сообщает «Российская газета».

Кроме того, авторы документа предлагают сократить объём документов, необходимых для установления допвыплаты указанным категориям пенсионеров.

Это позволит снизить административные издержки указанных работодателей в части предоставления документов <...>, а для граждан создать более удобные условия реализации права на доплату к пенсии, — отметили авторы законопроекта.

Также в Минтруде предлагают упростить процедуру запроса архивных документов, необходимых порой для установления доплат к пенсии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что инвалидам могут предоставить такую услугу, как автоматическое назначение пенсий. Им больше не придётся писать заявления, так как данные будут автоматически направляться в ПФР. Соответствующий законопроект будет рассмотрен на ближайших пленарных заседаниях Госдумы.

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