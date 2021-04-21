Россиянам упростят получение доплат к пенсии

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Привычка водителей тщательно прогревать автомобиль перед поездкой является вредной, поскольку длительная работа мотора на холостых оборотах приводит к снижению его ресурса, а в перспективе и к капитальному ремонту.

Об этом рассказал эксперт портала «Автовзгляд». По его словам, основной риск связан с состоянием моторного масла — на низких оборотах снижается скорость его циркуляции в системе двигателя. Низкое давление масла...