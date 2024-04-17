«Получаю много жалоб»: Меркачева раскрыла проблемы с питанием в СИЗО Меркачева: качество питания в женском СИЗО № 6 ухудшилось

Фото: Стрингер/РИА Новости

Заключенным в женском СИЗО № 6 положено трехразовое питание за счет бюджета, однако мало кто ест предлагаемые продукты, поскольку там очень своеобразная пища, рассказала на подкасте NEWS.ru член Совета по правам человека при президенте России правозащитник Ева Меркачева. Она подчеркнула, что в последнее время поступает множество жалоб по вопросу питания, из-за чего она сделала вывод, что его качество ухудшилось.

В разные времена, она (еда. — NEWS.ru) то лучшего качества, то худшего. Сейчас я получаю много жалоб на питание в московских изоляторах. Из чего делаю вывод, что качество ухудшилось, — сказала правозащитник.

Меркачева отметила, что жалуются в основном те, у кого нет денег на покупку в тюремном ларьке, где можно приобрести салаты и даже торты. По ее словам, в СИЗО № 6 в больших камерах есть терминалы, где заключенный может выбрать те продукты, которые хочет, однако в случае покупки доставят их не сразу.

В ассортименте есть салаты, можно даже торт заказать. Но не факт, что это к вам придет быстро, не факт, что это придет в свежем состоянии, и для этого нужны деньги, — уточнила она.

Ранее стало известно, что блогер Елена Блиновская, обвиняемая в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денег, большую часть времени в СИЗО изучает законодательство по теме специальной военной операции. Как писал Telegram-канал SHOT, Блиновская носит спортивный костюм и, в отличие от сокамерниц, отказывается от использования косметики.