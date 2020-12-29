Полтора миллиона работавших на стройках мигрантов не вернулись в Россию

https://static.news.ru/photo/092121f0-49f1-11eb-b659-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что из-за пандемии COVID-19 в Россию не смогли вернуться 1,5 млн трудовых мигрантов, работавших в сфере строительства.

Заместитель председателя правительства в ходе прямого эфира в Instagram объяснил, почему в России повышаются цены на жильё.

Пандемия затормозила инвестиционные процессы. Где-то люди болеют, где-то поставки материалов нет. Где-то рабочую силу не могут завезти. У нас сегодня уехало из страны, по нашим расчётам, полтора миллиона мигрантов-строителей, которые в страну не вернулись, — сказал Хуснуллин.

Ранее вице-премьер рассказал, что себестоимость строительства в РФ выросла на 5-7% из-за нехватки рабочих рук.

Как передавал NEWS.ru, интерес россиян в 2020 году к покупке недвижимости за границей ради получения вида на жительство (ВНЖ) или второго гражданства увеличился на 50%. Аналитики ожидают, что в 2021 году он возрастёт ещё на 15–30%, если не последуют новые ограничения из-за коронавируса. Зарубежная недвижимость позволяет россиянам сохранить инвестиции в еврозоне.Также россияне получают ВНЖ, чтобы иметь свободу передвижений в любой ситуации.