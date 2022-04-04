Польский вице-премьер потребовал избавиться от русской культуры

Вице-премьер правительства Польши, министр культуры и национального наследия Петр Глиньский призвал отказаться от российской культуры. По его мнению, это необходимо, поскольку Европа «имеет дело со страной, которая сошла с ума», сообщает РИА Новости.

Глиньский заявил, что не отрицает высший уровень достижений российской культуры, однако она должна исчезнуть из общественного пространства, несмотря на свои выдающиеся достижения.

В данный момент не время на российский балет, не хороший сезон для Чехова или даже Пушкина. Я уже не говорю про Ансамбль Александрова. <...> Из общественного пространства культура российская должна исчезнуть. Мы ценим достижения этой культуры в музыке или литературе. Они на высшем уровне, но мы имеем дело со страной, которая сошла с ума, — заявил Глиньский в Люксембурге, где проходит заседание Совета Европы по вопросам образования, молодежи, культуры и спорта (EYCS).

Ранее Дмитрий Медведев резко отреагировал на предложение премьер-министра Польши о введении санкций против всех членов партии «Единая Россия». Зампредседателя Совета безопасности России заявил, что европейский политик «слетел с катушек».