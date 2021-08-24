Польский депутат попытался прорваться к беженцам на границе с Белоруссией

Депутат Сейма Польши от партии «Гражданская платформа» Франак Стерчевски попытался прорваться с пакетом через заслон польских силовиков к нелегалам. Свой поступок он объяснил Telegram-каналу DW.

По словам депутата, беженцы из Ближнего Востока, уже почти неделю кочующие между линией польско-белорусской границы, находятся на территории Польши, иначе бы там находились белорусские, а не польские военные. Мигрантам необходимо предоставить гуманитарную помощь.

Вопреки утверждениям пропаганды PiS (правящей партии «Право и справедливость» — NEWS.ru), лагерь находится в Польше, — пояснил Стерчевски свои попытки помочь нелегалам.

Группа афганских мигрантов 13 дней перемещается между Белоруссией и Польшей. Их не пустили в Польшу при попытке нелегально пересечь границу.

Старчевски добавил, что у пойманных в ловушку между границами двух стран людей нет ни еды, ни питья, поэтому они пьют воду из ручья. По меньшей мере четырём людям требуется немедленная медицинская помощь.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что беженцы из Афганистана на белорусско-польской границе находятся на территории Белоруссии, там нет никакой нейтральной зоны.