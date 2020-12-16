Польша выдала РФ обвиняемого в хищении более 220 млн рублей

https://static.news.ru/photo/78f9fed4-3fa1-11eb-8057-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Soeder/Global Look Press

Генпрокуратура Польши экстрадировала в Россию одного из организаторов финансовой пирамиды, похитившего вклады граждан на сумму более 220 млн рублей.

Речь идёт о Юрии Перевязкине, который обвиняется в организации деятельности по привлечению денежных средств и иного имущества и мошенничестве. В Россию он доставлен в сопровождении спецконвоя, сообщает РИА Новости.

Согласно материалам уголовного дела, Перевязкин вместе с подельниками заключил более 600 договоров займа денег, пообещав гражданам вернуть их с большими процентами. Обязательства он не выполнил, а полученными средствами распорядился по собственному усмотрению.

Летом 2019 года он сбежал за границу до того, как суд вынес постановление о его аресте. Мошенник был объявлен в международный розыск. В октябре прошлого года его задержали сотрудники правоохранительных органов Польши.

Ранее NEWS.ru писал, что польские власти передали России мужчину, обвиняемого в убийстве, которое было совершено в 2006 году. По версии следствия, Бесик Кочалидзе, который тогда был подростком, зарезал во дворе одной из московских школ своего одноклассника. Причиной конфликта послужило оскорбление, которое Кочалидзе позволил себе в адрес матери школьника.