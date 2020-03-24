https://static.news.ru/photo/2ace22f0-6dcc-11ea-974a-fa163e074e61_660.jpg Фото: 42.mchs. gov.ru

Совладелец сгоревшего в Кемерово ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский экстрадирован в Россию. Его обвиняют в даче взятки при строительстве торгового центра.

По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Республики Польша экстрадировали в Россию директора компании «Кемеровский кондитерский комбинат», совладельца торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского, — сообщили ТАСС в Генпрокуратуре.

Вишневский был доставлен в Россию в сопровождении специального конвоя. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье ч. 5 ст. 291 УК РФ (Дача взятки).

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на четвёртом этаже, где располагались детская игровая зона и кинозалы. Погибли 60 человек, большинство из них — дети. По уголовному делу проходят 15 человек.

NEWS.ru писал, что бывшего главу кемеровского МЧС Александра Мамонтова обвиняют в растрате и халатности по делу о пожаре в «Зимней вишне».