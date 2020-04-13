Полпред президента рассказал об угрозах из-за мигрантов во время пандемии

https://static.news.ru/photo/767f0404-7d6b-11ea-8a55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полномочный представитель президента России в УрФо Николай Цуканов в процессе совещания с регионами отметил, что в период пандемии коронавируса трудовые мигранты могут стать фактором, ответственным за всплеск уличной преступности.

По словам Цуканова, приезжие в условиях карантина перестали получать зарплату. У этих, как отметил полпред президента, ходящих по улицам «ребят из Узбекистана» нет еды, и этот факт может привести к тяжёлым последствиям.

Кто-то здесь легально трудоустроен, кто-то нет. Вряд ли им платят сейчас зарплату. Важно, чтобы это плавно не переросло в другую проблему — повышения уличных преступлений. Также нужно взять под контроль вопросы помощи бездомным. Если эти люди потеряют возможность питаться, это может привести к повышению количества преступлений, — цитирует Цуканова портал URA.RU.

Как ранее писал NEWS.ru, кризис, связанный с эпидемией коронавируса, сильно ударил по выходцам из Средней Азии, работающим в России, либо вовсе оказавшимся здесь проездом. На прошлой неделе транзитные зоны некоторых столичных аэропортов столкнулись с коллапсом из-за отмены рейсов. Рабочие и просто приезжие из сопредельных государств сталкиваются не только с тем, что им приходится неделями ждать отправки на родину, не имея при этом источника дохода.