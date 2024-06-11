Положите мучениям конец: вот как справиться с жарой без кондиционера

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Летом многие сталкиваются с проблемой жары в квартирах. Не все могут себе позволить кондиционер по тем или иным причинам, но есть способы положить мучениям конец.

Для начала нужно проветривать квартиру ранним утром и поздним вечером, когда температура на улице ниже, чем в квартире. Это создаст сквозняк и освежит воздух в помещении.

Также стоит обзавестись плотными шторами или жалюзи, если таковых нет. Они заблокируют прямые солнечные лучи и не допустят перегрева комнаты.

Кроме того, нужно увлажнять воздух. Влажным воздухом легче дышать, и он помогает снизить температуру в помещении. Не стоит забывать и про вентиляторы, которые циркулируют воздух.

Рекомендуется охладить простыни, полотенца и одежду в холодильнике, чтобы использовать их для создания прохлады в спальне или гостиной. Также можно прикладывать холодные компрессы для лица и шеи.

Окна можно заклеить специальными пленками или материалами, которые отражают солнечные лучи. И не стоит использовать лампы и другие источники света, которые тоже нагревают помещение.

Чтобы летом ребенок не получил тепловой удар, нужно одевать его в легкую одежду из натуральных тканей, а также отказаться от использования подгузников, рассказали ранее врачи Химкинской областной больницы. По словам медиков, важно летом чаще с детьми быть на свежем воздухе, при этом голове следует давать дышать, а панамку надевать только при попадании прямых солнечных лучей.