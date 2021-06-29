Авиакомпании могут отменить половину рейсов в Краснодарский край из-за ужесточения ограничений для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к группе «Аэрофлот».

Речь идёт о вылетах всех авиакомпаний в Сочи, Геленджик и Анапу. Собеседник агентства рассказал, что отели региона отказались размещать пилотов и бортпроводников без сертификата о вакцинации или результатов ПЦР-теста на коронавирус.

Поскольку сейчас самый сезон для курортов Краснодарского края, у многих авиакомпаний экипажи остаются в этих городах в «эстафетах» и выполняют курортную программу полётов. Но авиакомпании просто физически не смогут обеспечить всех ПЦР-тестированием каждые три дня и сертификатами, — сказал информатор.

Близкий к топ-менеджменту входящей в группу «Аэрофлот» компании «Победа» источник отметил, что каждый день в Сочи на предполётный отдых размещают 50 сотрудников лоукостера. В связи с этим в организации рассматривают сокращение рейсов на 40–50%.

Аналогичную информацию также со ссылкой на источники опубликовало РИА Новости.

Ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев объявил, что с 1 июля гостиницы, пансионаты, санатории и детские лагеря будут принимать отдыхающих только при предъявлении отрицательного ПЦР-теста или документа, подтверждающего вакцинацию от COVID-19, а с 1 августа для отдыхающих станет обязательным наличие сертификата о вакцинации.

В связи с ужесточением ограничений туристы начали массово отказываться от путёвок и бронирования гостиниц на кубанских курортах. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова попросила губернатора ограничиться требованием для туристов наличия отрицательного ПЦР-теста в течение всего сезона. По её словам, этого достаточно для организации безопасного отдыха с учётом выполнения остальных профилактических мер.