Половина столичных пассажиров привязали к пропуску свои электронные карты

https://static.news.ru/photo/f6b35da6-817f-11ea-86db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Половина пассажиров общественного транспорта в Москве привязали свои электронные карты для оплаты проезда к пропуску.

Об этом сообщает пресс-служба Дептранса. По его данным, для этого москвичам достаточно включить номера карт в цифровые пропуска через сервис на сайте mos.ru минимум за пять часов до первой поездки. Причем получать новый пропуск для этого не нужно, передаёт РИА Новости.

Сейчас уже половина наших пассажиров привязали карты к пропуску, — гласит сообщение.

С 22 апреля в Москве оплатить проезд в общественном транспорте можно будет только с помощью карт «Тройка», «Стрелка», месячного единого проездного билета и социальной карты жителя Москвы, или Подмосковья.

Ранее NEWS.ru писал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин продлил временные ограничения в столице в связи с распространением коронавирусной инфекции.