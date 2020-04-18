Половина столичных пассажиров привязали к пропуску свои электронные карты

Половина пассажиров общественного транспорта в Москве привязали свои электронные карты для оплаты проезда к пропуску.
Об этом сообщает пресс-служба Дептранса. По его данным, для этого москвичам достаточно включить номера карт в цифровые пропуска через сервис на сайте mos.ru минимум за пять часов до первой поездки. Причем получать новый пропуск для этого не нужно,
Сейчас уже половина наших пассажиров привязали карты к пропуску, — гласит сообщение.
С 22 апреля в Москве оплатить проезд в общественном транспорте можно будет только с помощью карт «Тройка», «Стрелка», месячного единого проездного билета и социальной карты жителя Москвы, или Подмосковья.
Ранее NEWS.ru писал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин продлил временные ограничения в столице в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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