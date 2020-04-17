Общество

Попова: половина случаев коронавируса в РФ — бессимптомные

15:10, 17 апреля 2020 289
Анна Попова Анна Попова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число инфицированных коронавирусом россиян, у которых заболевание протекает без клинических симптомов, увеличилось до 50% от общего числа случаев COVID-19.

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, две недели назад их количество составляло 10–12%, максимум 20%.

За последние дни удельный вес таких людей составляет от 45 до 50%, — сказала она на брифинге в столице.

Попова отметила, что выявление всё большего числа таких пациентов стало результатом увеличения количества проводимых тестирований, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал о том, что заведующая центром медицинской профилактики Ступинской ЦРКБ Надежда Фомина порекомендовала россиянам соблюдать меры предосторожности и рассказала о правильном возвращении домой в период пандемии коронавируса.

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