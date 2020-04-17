Попова: половина случаев коронавируса в РФ — бессимптомные

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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал безответственными рассуждения людей, которые считают, что их может не затронуть коронавирус или он пройдёт у них в лёгкой форме.

Причём, конечно, есть люди, которые говорят, ну, а чего, я, вроде, физически здоровый, молодой, ко мне если и прицепится, то в лёгкой форме, а может, вообще не прицепится. Но эти...