Попова: половина случаев коронавируса в РФ — бессимптомные

Число инфицированных коронавирусом россиян, у которых заболевание протекает без клинических симптомов, увеличилось до 50% от общего числа случаев COVID-19.
Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, две недели назад их количество составляло 10–12%, максимум 20%.
За последние дни удельный вес таких людей составляет от 45 до 50%, — сказала она на брифинге в столице.
Попова отметила, что выявление всё большего числа таких пациентов стало результатом увеличения количества проводимых тестирований,
Ранее NEWS.ru писал о том, что заведующая центром медицинской профилактики Ступинской ЦРКБ Надежда Фомина порекомендовала россиянам соблюдать меры предосторожности и рассказала о правильном возвращении домой в период пандемии коронавируса.
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