Общество

Половина россиян ждёт от властей страны результаты по борьбе с COVID-19

14:56, 15 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

49% граждан РФ ждут, что на ситуацию с распространением коронавирусной инфекции повлияет федеральная власть. В свою очередь, 41% респондентов считают, что изменить положение могут сами люди. Об этом после проведения опроса сообщили эксперты Социологического антикризисного центра.

Как подчеркнули исследователи, бизнес, региональная власть и международные организации оказались на «периферии внимания». Россияне в основном верят исключительно в правительство страны и в общество.

При этом те, кто больше обеспокоен экономической ситуацией, чаще ждут решений от власти, те, кто больше беспокоится о здоровье, — от самих людей, — приводит сообщение антикризисного центра ТАСС.

Опрос, отметили социологи, показал, что в РФ снижается доля тех, кто поддерживает режим самоизоляции. На прошлой неделе респондентов с одобрительной позицией в отношении карантина было 62%, а теперь — 59%.

Как ранее писал NEWS.ru, более 50% жителей России готовы после окончания режима самоизоляции работать по графику шестидневной рабочей недели, если работодатель примет такое решение.

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