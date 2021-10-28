Половина россиян усомнилась в эффективности длинных выходных

Половина россиян (50%) считает, что введение нерабочих дней не улучшит ситуацию с распространением коронавируса. Противоположного мнения придерживаются 40%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованного на сайте Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

В то же время более половины респондентов (59%) сочли такую меру адекватной сложившейся эпидемиологической ситуации и необходимой (53%). Неадекватным ответом на рост заболеваемости COVID-19 длинные выходные назвали 31% опрошенных, не видят в этом необходимости 40%.

Преимущественно в поддержку нерабочих дней высказывались участники опроса в возрасте от 18 до 24 лет. Менее всего данную меру одобрили респонденты 25–34 лет.

Опрошенные ВЦИОМом россияне также рассказали , как намерены провести длинные выходные. Большинство из них (72%) будут оставаться дома. Четверть опрошенных будут работать, 9% отправятся на дачу, 2% собираются поехать в другой регион.

Опрос проводился 24 октября, в нём приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина период нерабочих дней в России продлится с 30 октября по 7 ноября включительно. В Кремле рассчитывают, что это будет способствовать улучшению эпидемиологической ситуации в России. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян использовать длинные выходные для вакцинации от коронавируса.