Половина россиян считают, что проводят впустую почти треть рабочего времени

https://static.news.ru/photo/d1f5e706-ec17-11ea-9c55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sonja Krebs/imagebroker.com/Global Look Press

Чуть больше половины россиян (53%) считают, что тратят почти треть рабочего времени на бессмысленные обязанности.

Такие данные следуют из опроса, который провёл сервис Superjob.

Россиян, которые считают, что каждая минута их рабочей деятельности наполнена смыслом, менее половины (47%). По оценкам 53% респондентов, на бесполезный труд в среднем тратится почти треть рабочего времени (31%), — привели данные опроса в ТАСС.

Более критично к своим рабочим обязанностям относятся мужчины, 42% опрошенных отметили, что в их работе все обязанности имеют смысл. Остальные сообщили, что на работе есть бессмысленные обязанности. Причём такие обязанности, согласно мнению респондентов, занимают около 32% времени.

Для сравнения, женщин, уверенных в том, что все их трудовые функции приносят пользу, 52%. У тех же, кто признаёт наличие бесполезной составляющей в обязанностях, потери времени составляют 30%, — привели данные опроса в агентстве.

Кроме того, не считают, что проводят время впустую, больше половины респондентов до 24 лет или старше 45 лет. Также оценка полезности работы была зависима от доходов опрошенных.

Оценки потерь рабочего времени на бессмысленный труд снижаются с ростом уровня доходов. Россияне с зарплатой до 30 тысяч рублей считают, что тратят без пользы 34% своего рабочего времени, россияне с зарплатой от 50 тысяч рублей — 29%, — говорится в исследовании.

Как писал NEWS.ru ранее, аналитики провели исследование и выяснили, что наиболее популярными вопросами на собеседовании стали вопросы об опыте работы, причине увольнения с предыдущего места работы и о личных достижениях. Лишь немногие просят рассказать на собеседовании об увлечениях и хобби, допущенных ошибках на предыдущих местах работы, а также построить модель необычной или сложной ситуации на работе.