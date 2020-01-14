Чуть больше половины россиян считают, что длительные новогодние каникулы с 1 по 8 января, установленные 15 лет назад, оказались удачным решением. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, который провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Положительно опыт минувших лет оценили 51% респондентов. Однако каждый третий, или 33%, придерживается противоположного мнения. 4% опрошенных заявили, что выходных дней слишком много.
Ещё 3% россиян заявили, что сама по себе идея длительных «каникул для взрослых» является удачным решением, однако предпочли бы так отдохнуть не в январе, а весной — например, на майские праздники.
Как следует из
Длинные новогодние выходные были введены в России с 2005 года. До этого официальными праздничными днями считались только три дня: 1, 2 и 7 января.
Ранее, как писал NEWS.ru, премьер-министр Дмитрий Медведев, рассуждая о завершении длинных новогодних выходных, процитировал писателя Антона Чехова. Он напомнил, что классик Новый год счёл чепухой, и тех, кто ему радуется, глупцами. Радоваться этому «нелепо и недостойно человеческого разума», писал автор.
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