https://static.news.ru/photo/8cd99d82-36ca-11ea-b859-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чуть больше половины россиян считают, что длительные новогодние каникулы с 1 по 8 января, установленные 15 лет назад, оказались удачным решением. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, который провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Положительно опыт минувших лет оценили 51% респондентов. Однако каждый третий, или 33%, придерживается противоположного мнения. 4% опрошенных заявили, что выходных дней слишком много.

Ещё 3% россиян заявили, что сама по себе идея длительных «каникул для взрослых» является удачным решением, однако предпочли бы так отдохнуть не в январе, а весной — например, на майские праздники.

Как следует из обнародованных данных, большинство тех, кто считает удачным нововведением длительные праздничные выходные, это люди младше 60 лет. Основное число противников — среди пенсионеров. Помимо этого, многие сторонники «каникул» оценивают своё материальное положение как хорошее. Против долгого отдыха люди с малым достатком.

Длинные новогодние выходные были введены в России с 2005 года. До этого официальными праздничными днями считались только три дня: 1, 2 и 7 января.

Ранее, как писал NEWS.ru, премьер-министр Дмитрий Медведев, рассуждая о завершении длинных новогодних выходных, процитировал писателя Антона Чехова. Он напомнил, что классик Новый год счёл чепухой, и тех, кто ему радуется, глупцами. Радоваться этому «нелепо и недостойно человеческого разума», писал автор.