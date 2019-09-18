https://static.news.ru/photo/9c4964c8-d9fa-11e9-abf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Специалисты негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка провели исследование среди своих клиентов и выяснили, что только пятая часть российских пенсионеров путешествуют по стране и только каждый десятый может позволить себе съездить за рубеж. Около половины вышедших на пенсию граждан отказывают себе в развлечениях и начинают экономить на одежде и обуви.

Среди пенсионеров, живущих только на государственные выплаты и помощь родственников, доля отказов от развлечений и активностей достигает 55%, — сообщили в НПФ Сбербанка.

В фонде подчеркнули, что 82% опрошенных после выхода на пенсию резко снижают свои расходы. 45% граждан, не делавших добровольных взносов во время трудовой деятельности, начинают экономить на одежде и обуви, а среди тех, кто взносы делал, их вдвое меньше (23%).

По данным экспертов, средний уровень дохода российских пенсионеров с учётом помощи родственников и подработки в настоящее время составляет 25 тыс. рублей в месяц. Однако обеспечить себе комфортный уровень жизни на пенсии, по мнению директора НПФ Сбербанка Александра Зарецкого, можно только сохранив доход на уровне 80–100% от былой зарплаты.

Как писал News.ru, Министерство финансов РФ рассчитывает запустить новую систему накопительных пенсий с 2021 года. Рабочее название документа — «Гарантированный пенсионный продукт». Новая система предполагает добровольное отчисление взносов на будущую пенсию. Граждан добровольно будут подключать к негосударственным пенсионным фондам, где будут формироваться их накопления. Государство обязуется гарантировать их сохранность, а также не взимать НДФЛ. Таким образом, у россиян появится возможность за счёт личных взносов сформировать дополнительные источники доходов.