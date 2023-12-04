Половина россиян никогда не посещала памятники архитектуры своего региона Опрос: половина россиян никогда не посещала памятники архитектуры своего региона

Фото: Юлий Ахромеев/РИА Новости

Больше половины (53%) россиян никогда не посещали архитектурные памятники своего региона, при этом столько же во время поездок в другие регионы готовы ходить на экскурсии. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в рамках проекта «Архитектурный перескоп» социальной сети «Одноклассники». Согласно исследованию, 28% опрошенных стараются выезжать к достопримечательностям один-два раза в год, а 9% респондентов делают это три-пять раз в год.

Почти каждый пятый (18%) респондент старается узнавать новое про архитектуру родного края. Чаще всего россияне (74%) подписаны на сообщества о достопримечательностях в социальных сетях. Также каждый четвертый (24%) респондент находит информацию о регионе в соцсетях, еще 28% используют для этого специализированные сайты и поиск в интернете. 66% россиян смогли назвать по три достопримечательности в своем регионе, тогда как 33% сумели вспомнить только по одному памятнику.

Кроме того, 23% россиян выступают за оказание государственной поддержки для сохранения достопримечательностей. Еще 16% опрошенных отметили, что выступают за включение налога на восстановление памятников в стоимость авиабилетов. 23% респондентов готовы помогать фондам, а каждый пятый уже занимается волонтерством.

В опросе приняли участие 2 тысячи респондентов.

Депутаты петербургского заксобрания ранее предложили воссоздать в России советские памятники, снесенные недружественными странами на Западе. Соавтор инициативы Всеволод Беликов подчеркнул, что основная цель проекта — защитить историческую память.