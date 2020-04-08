Большинство россиян не поверили официальной статистике по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/97191b26-7971-11ea-9c1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Больше половины россиян не доверяют официальным данным о количестве заболевших и умерших во время эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные интернет-опроса, который провёл Институт государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ.

В приуменьшении масштабов пандемии подозревают власти 50% респондентов. Из них 30% назвали цифры сильно заниженными, а 20% полагают, что данные искажены незначительно, пишет «Коммерсант». Ещё 6% высказали мнение, что показатели завышены. Достоверной информацию властей сочли лишь 12% опрошенных.

Граждане также не уверены, что медучреждения справятся с нагрузкой в случае дальнейшего распространения эпидемии. 36% назвали систему здравоохранения совершенно не готовой к такому сценарию, а 28% полагают, что медики справятся, несмотря на проблемы.

Что касается ограничительных мер, то 53% участников опроса одобрили самоизоляцию, а 31% назвали её единственно верной. При этом 22% полагают, что следует ввести более жёсткие предписания для граждан. 16% оспорили необходимость сидеть дома.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Санкт-Петербург продемонстрировал самый высокий уровень самоизоляции за последние дни. Согласно данным «Яндекса», утром 8 апреля Северная столица набрала 4,6 балла.