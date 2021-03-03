Половина россиян готова уехать из страны ради работы

https://static.news.ru/photo/5239142a-9d26-11e9-a992-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Расстановка сил в мире в плане привлекательности для трудовых мигрантов изменилась из-за пандемии коронавируса. Канада сместила США с первого места по популярности в качестве места работы.

Как сообщила Lenta.ru со ссылкой на исследование аналитической компании Boston Consulting Group (BCG), в России также кое-что изменилось. Из 17 тысяч опрошенных граждан 47% готовы были бы уехать из страны ради работы. В 2014 году их было 45%, а в 2018-м — 46%.

59% при этом выразили готовность работать удалённо на иностранные компании, не имеющие представительств в России. При этом они хотят остаться на родине.

Пандемия COVID-19 добавила новую переменную, заставив людей осторожнее относиться к международной релокации. А с развитием удалённого формата многие ощутили, что смогут развивать карьеру виртуально, без необходимости переезжать, — рассказал старший партнер BCG Райнер Штрак.

Опрос проводился в 190 странах — в нём приняли участие 209 тысяч респондентов.

Ранее NEWS.ru писал, что в жаркие летние дни работать намного тяжелее, чем в другое время года, поэтому россиянам старше 60 лет предложили сократить рабочий день в летний период.