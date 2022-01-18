Половина россиян берут новые кредиты, чтобы погасить старые

Согласно результатам нового исследования Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП), почти половина россиян (45%) повторно берут кредит, чтобы обеспечить предыдущий долг. При этом за 2021 год кредитов было выдано на 5% больше, чем годом ранее. Об этом сообщают «Известия».

Около 45% респондентов заявили, что берут новый кредит, чтобы внести платёж по старым обязательствам. При этом почти 74% россиян в течение последних двух лет брали потребительский кредит. Чаще всего (44%) заёмщиками становятся люди в возрасте 35–44 лет, — сказано в исследовании.

Россияне также берут кредиты на ремонт (13%) и лечение (13%). По словам экспертов, это всё это говорит о высокой долговой нагрузки заёмщиков. Одним из факторов стало повышение Центробанком ключевой ставки с 4,25% до 8,5% в прошлом году.

Ранее на официальной странице Государственной думы во «ВКонтакте» был опубликован список льгот и пособий, о котором россияне ранее могли не знать. Так, например, в нижней палате парламента напомнили, что граждане с двумя и более детьми могут не платить НДФЛ при продаже своего жилья в рамках улучшения условий проживания.