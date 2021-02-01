Половина российских работников заявила об отсутствии мотивации к труду

https://static.news.ru/photo/2d687ef8-90d0-11ea-986b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

События 2020 года отрицательно сказались на мотивации почти половины сотрудников российских компаний. Такие результаты опроса получила компания «Мегаплан», их приводит РБК.

Опрос проводился среди 1655 специалистов и руководителей малого и среднего бизнеса. В результате 49,4% опрошенных сообщили , что события, произошедшие в минувшем году, пагубно сказались на мотивации. Ещё порядка 30% заявили, что внешние обстоятельства никак не отразились на трудоспособности, а 22% сообщили, что пандемия и запреты позволили им трудиться ещё усерднее.

Между тем, удалённый режим работы, введённый в компаниях в связи с эпидемией коронавируса, никак не сказался на работоспособности 49,2% респондентов. У 15,6% удалёнка отрицательно сказалась на работоспособности, а ещё 35,3% отмечают, что сказалась, но незначительно.

Объёмы работы в удалённом режиме не менялись 43,2% сотрудников. 24,7% стали работать больше, а 32,1% - незначительно больше.

Нервные срывы, связанные с трудовой деятельностью, испытали н себе в минувшем году 34,4% опрошенных. У 52,1% подобных ситуаций, по их словам, никогда не было, ещё 13,6% от ответа отказались.

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