Половина нормы месячных осадков выпала в Приморье за выходные

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Количество осадков, которые выпали в пяти районах Приморского края за прошедшие выходные, превысило половину месячной нормы, сообщил ТАСС ведущий специалист регионального гидрометцентра Виктор Чулков. 7 и 8 августа в Приморье объявили штормовое предупреждение.

Практически по всему краю выпало от 15 до 80 мм осадков за два выходных дня. Больше всего дождей пришлось на Анучинский район, где выпало 87,3 мм, или 66% месячной нормы, — рассказал специалист.

В Хасанском районе Приморья выпало 80 мм, или 53% от месячной нормы, в Дальнереченске — 64,5 мм, или 51%, в Чугуевском районе — 72 мм, или 55%, и Ханкайском районе — 60 мм. По данным Примгидромета, во Владивостоке и в южной части края прогнозируются сильные дожди и ливни. В связи с этим местные власти и спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности.

На отдельных участках рек может произойти достижение водой критических отметок и подтопление дорог, сельхозугодий и низких мест в населенных пунктах. Наибольшая опасность прогнозируется в Октябрьском, Уссурийском, Чугуевском, Анучинском, Яковлевском и других муниципалитетах.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в Центральную Россию после аномально жарких температур на некоторое время придут дожди и похолодание. Температура выше стандартной нормы будет в Поволжье, на Урале и других регионах.