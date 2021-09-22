«Полный абсурд»: общественница о передаче полицейским функций органов опеки

Общественный деятель и правозащитница Ирина Вихрова раскритиковала предложение сенатора Елены Мизулиной о передаче части полномочий органов опеки силовикам. В разговоре с NEWS.ru она напомнила, что полицейские не обладают опытом деликатного вмешательства частную жизнь семьи, и передача этих фунций силовикам будет вредить интересам и психике детей.

На мой взгляд, это более чем странное предложение, поскольку у полицейских нет опыта деликатного вмешательства в частную жизнь семьи, — сказала Вихрова.

Она подчеркнула, что изъятие ребёнка из семьи предполагает работу психологов и педагогов для мягкого и бережного обращения с ребёнком, чтобы не травмировать его психику, поскольку сама процедура является очень деликатной.

У полицейских нет подобных навыков. Их этому не учат, поэтому, на мой взгляд, предложение абсурдное, — считает правозащитница.

По её словам, в случае какой-то чрезвычайной ситуации ребёнок испытывает стресс, который нужно уменьшить, сгладить или нивелировать, что могут сделать «профессионалы в сфере детства».

Как правило органы опеки совместно с полицейскими устанавливают факт нарушения прав ребёнка и принимают участие в изъятие ребёнка из семьи. Оставить эту функцию только полицейским — это «полный абсурд» и напрямую подобные действия будут вредить интересам и психике детей, — отметила общественница.

Ранее сенатор Екатерина Мизулинна представила новый пакет поправок к Семейному кодексу. В нём предложено лишить органы опеки части полномочий по изъятию детей из семей и передать эти функции силовикам. Всего в концепцию вошли 77 предложений, включая меры защиты ребёнка при наличии обстоятельств, представляющих угрозу его жизни и здоровью и меры защиты детей, оставшихся без попечения родителей.