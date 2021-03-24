Полная расшифровка переговоров сгоревшего в Шереметьево SSJ попала в Сеть

https://static.news.ru/photo/a68df126-8cb7-11eb-8b3b-96000091f725_660.jpg Фото: Sergei/Xinhua/Global Look Press

Полная расшифровка переговоров экипажа сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 попала в Сеть. Её опубликовал портал Baza. По словам журналистов, подобный материал разместили в Интернете впервые.

Судя по общению пилотов с диспетчером, бортпроводниками и между собой от момента ЧП до эвакуации пассажиров, на ВПП лайнер шёл с превышением посадочной массы, а лётчики перед манёвром пытались вспомнить инструкцию по аварийному приземлению в ручном режиме, передаёт ресурс в своём Telegram-канале.

Sukhoi Superjet 100 совершил жёсткую посадку в Шереметьево 5 мая 2019 года. В результате на борту возник пожар, жертвами которого стали 40 пассажиров и один член экипажа. 7 декабря родственники жертв крушения лайнера обратились с исками о компенсации морального вреда и материального ущерба в суд Парижа. Ответчиками стали семь иностранных компаний, производивших комплектующие, и «Аэрофлот». В Ростехе с этим не согласны.

Пилот Денис Евдокимов, признанный виновным в катастрофе SSJ 100 в Шереметьево, рассказал свою версию аварии. По мнению командира воздушного судна, причиной катастрофы стала недоработка систем самолёта со стороны авиаконструкторов. По его словам, неполадки, которые были у сгоревшего SSJ 100, уже ранее возникали у самолётов этой модели. Речь идёт о проблемах с самолётом 12 лет назад во время демонстрационного полёта на Международном авиасалоне в Ле-Бурже, а также в 2018 году при испытательном полёте в Жуковском и при посадке в Якутске.

Как писал NEWS.ru, глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов хочет предложить возобновить производство пассажирского самолёта Ту-334 для внутренних рейсов в связи с техническими проблемами с SSJ 100.