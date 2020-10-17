«Полное дно»: украинцев разочаровала пародия Галкина на Зеленского

https://static.news.ru/photo/c9d8ba2e-104a-11eb-ac27-fa163e074e61_660.jpg Максим Галкин Фото: maxgalkinru/instagram.com

Украинцы не оценили юмор Максима Галкина, который выпустил в своём Instagram мини-пародию на президента Владимира Зеленского. Ролик посвящён теме «пяти важных вопросов», которые ранее инициировал глава государства.

Галкин на украинском языке приводит шуточную версию этих вопросов. Например, стоит ли ставить в угол депутатов, которые «погано» себя вели, и есть ли необходимость легализовать медицинский каннабис для тяжелобольных политиков.

В Instagram публикация подписана как спецвыпуск для Украины. Однако жителей Незалежной шутки не рассмешили. Получилось «не смешно и не похоже», констатируют они.

Уровень вашего юмора сейчас равен российскому рэпу. Полное дно. Аплодирую и искренне радуюсь за деградацию культуры России, — гневно высказалась одна из пользовательниц.

Также украинские подписчики юмориста советуют ему шутить над российскими политиками.

Всегда нравились ваши выступления, но это вам чести не делает! Глупо и низко! — отметил другой подписчик.

Есть украинцы, которым ролик Галкина понравился. Но их мнения утонули в гневных отзывах.

13 октября Зеленский сообщил о проведении всенародного опроса населения в день местных выборов, 25 октября. Он заявил, что задаст «пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне», но о чём государство украинцев раньше не спрашивало.

Наибольшее внимание привлёк вопрос о необходимости легализации медицинского каннабиса для тяжелобольных людей. Так, экс-премьер Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что весь опрос Зеленского задуман именно ради этого вопроса и заказан наркокартелями. Она считает, что президент хочет отдать чернозёмы под марихуану, а Украину превратить в центр наркоторговли в Европе, писал NEWS.ru.