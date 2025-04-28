Полмиллиона за девственность: как 15-летняя школьница продавала свое тело

Фото: Shutterstock/FOTODOM

15-летняя школьница из Ростова-на-Дону захотела продать девственность и отправилась в другой город к незнакомому мужчине. Сначала она просила полмиллиона рублей, но в итоге согласилась на 170 тысяч. Почему подросток «продешевила», что помешало ей довести дело до конца, понесет ли она или ее клиент какое-либо наказание — в материале NEWS.ru.

Как несовершеннолетняя девочка пыталась продать девственность

15-летняя Юля (имя изменено) собиралась продать девственность еще в декабре 2024 года, пишет Telegram-канал Baza. Она вступила в тематическую группу в соцсети и нашла покупателя, который пообещал заплатить ей 500 тысяч рублей. Школьница соврала мужчине, что ей 17 лет.

Когда Юля договорилась обо всем с покупателем, он попросил ее приехать в Пятигорск. Когда девочка была в пути, клиент узнал ее реальный возраст. Сделка сорвалась. Тогда школьница нашла нового покупателя, которому было неважно, сколько ей лет. Мужчина пообещал заплатить ей 170 тысяч рублей и попросил приехать в Тихорецк.

18 апреля девочка написала матери, что находится почти в 200 километрах от дома, на железнодорожной станции в Тихорецке, и попросила не беспокоиться за нее. Женщина решила, что ее дочь попала в лапы мошенников, и обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов позвонили Юле, выяснили, что она едет в автобусе, и попросили передать трубку водителю. Тот высадил школьницу на окраине города, где ее встретили полицейские и отвезли в отдел. Юлю допросили в присутствии родителей.

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Чем могла закончиться попытка школьницы продать девственность

Попытка школьницы продать девственность могла закончиться сексуальным рабством, рассказала NEWS.ru сотрудница некоммерческой волонтерской организации «Альтернатива» Арина Файрушина. По ее словам, подобные объявления часто публикуют в Сети мужчины, рассчитывая на отклики несовершеннолетних девочек.

«Все это может закончиться продажей в сексуальное рабство или эксплуатацией в онлайне. Это принудительная работа вебкам-моделями, участие в треш-стримах и прочие истории подобного рода», — сказала она.

Файрушина также отметила, что такие объявления чаще всего появляются в неспециализированных группах и с неочевидными формулировками, поэтому их сложно отследить. Когда в публикации речь идет об услугах сексуального характера, группы или пользователей, которые разместили их, быстро блокируют, подчеркнула она.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Могут ли наказать 15-летнюю девочку за попытку продать девственность

Школьницу, пытавшуюся продать девственность, не накажут, заявил NEWS.ru руководитель юридической компании «Григорьев и партнеры» Дмитрий Григорьев. По его словам, ее могли обвинить в проституции. Однако в законодательстве под этим термином подразумевается систематическое вступление в половую связь за материальное вознаграждение, чего Юля не делала. Кроме того, она не достигла 16-летнего возраста.

«За занятие проституцией не предусмотрена уголовная ответственность. В свое время эта статья была декриминализирована. В данном случае ответственность может быть предусмотрена только за вовлечение или принуждение к этому», — сказал юрист.

Григорьев также отметил, что Юля и ее семья будут находиться под пристальным вниманием органов опеки и МВД. По его словам, их обязаны поставить на учет. Кроме того, нужно поднять вопрос о том, надлежащим ли образом родители девочки исполняют свои обязанности.

«Необходимо поднять вопрос о том, куда смотрят родители или законные представители несовершеннолетней девушки, если она позволяет себе давать подобные объявления в социальных сетях. Вполне вероятно, что они не занимаются воспитанием ребенка, не участвуют в ее образовании и она находится без присмотра», — высказал мнение Григорьев.

Что касается сообщества в соцсети, в котором было размещено объявление Юли, то действия администраторов можно расценить как вовлечение в занятие проституцией, уточнил он. Однако, по мнению юриста, они могут избежать уголовного наказания из-за того, что паблик не является специализированной площадкой для рекламы подобных услуг.

Где еще пытались продать девственность несовершеннолетних

В 2020 году в Москве мужчина пытался продать девственность 16-летней школьницы. Он привел девушку в кафе на встречу с покупателем, тот остался доволен внешними данными подростка и передал оплату в размере 500 тысяч рублей. Когда продавец пересчитывал деньги, его задержали с поличным.

На допросе несовершеннолетняя заявила, что хотела заработать денег с помощью посредника. Продавец познакомился со школьницей в соцсетях. В ходе переписки он засыпал девочку комплиментами и задавал ей вопросы о сексе. Узнав, что она девственница, мужчина спросил, не хочет ли девочка переспать с опытным взрослым мужчиной за деньги. Когда школьница ответила утвердительно, он предложил ей сделку.

«Один мой знакомый ищет девственницу. Готов рассмотреть варианты. Если хочешь, я ему могу показать тебя», — сказал мужчина, попросив не говорить о сделке родителям.

В Следственном комитете РФ заявили, что делец собирался продать девственность девушки, оставив себе половину суммы за посредничество. В результате против него было возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми». Максимальное наказание составляет до 10 лет лишения свободы, подчеркнули в ведомстве.

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