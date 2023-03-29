Полковника Росгвардии закрыли в СИЗО за плохую охрану Крымского моста Суд арестовал полковника Росгвардии Волкова за неисправные системы защиты Крымского моста

235-й гарнизонный военный суд арестовал полковника Росгвардии Сергея Волкова по делу о закупке неисправных систем защиты Крымского моста, сообщает корреспондент РИА Новости из здания суда. Служащего обвиняют в приобретении систем «Орел-БПЛА» с «ухудшенными» характеристиками. Он проходит по п «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).

Ходатайство следователя удовлетворить, — огласил решение судья.

Как утверждает следствие, Волков еще перед покупкой был проинформирован о том, что оборудование не позволит засекать беспилотники малого класса. По итогу Росгвардия отказалась использовать комплексы «Орел-БПЛА» спустя месяц после начала эксплуатации. Общая сумма закупок составила 395,4 млн рублей.

Защита обвиняемого заявила, что Волков не обладает техническим образованием, а потому не разбирается в характеристиках устройств. Адвокат заявил, что у систем «Орел-БПЛА» не хватало одного агрегата.

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