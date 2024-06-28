Полковник указал, с какими проблемами сталкиваются российские ПВО Полковник Корольков: у нас нет сплошного радиолокационного поля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские системы ПВО сталкиваются с рядом проблем, так как не имеют сплошного радиолокационного поля, заявил в беседе с «360» полковник ВС РФ и Герой России Аркадий Корольков. По его словам, нынешние радиолокационные средства не могут видеть все, что движется в их сторону.

У нас самые лучшие средства противовоздушной обороны. Но в последнее время больше применяются беспилотные летательные аппараты, и проблема возникает вот в чем: у нас нет сплошного радиолокационного поля, — уточнил полковник.

По его словам, конструкторы в настоящее время работают над созданием сплошного радиолокационного поля. Кроме того, отличную работу показывают дроны, которые защищают войска от нападения.

Представители МО РФ ранее сообщили, что операторы FPV-дронов из группировки войск «Север» смогли обнаружить и уничтожить замаскированные позиции и личный состав ВСУ в Харьковской области. Они напомнили, что в подразделениях группировки созданы маневренные группы, бойцы которых оснащены самыми новыми БПЛА.

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук прежде обратил внимание на то, что ВСУ теряют критические инфраструктурные объекты на фоне того, что российские военные расправились с украинской защитой от дронов стоимостью полмиллиарда долларов. Он уточнил, что ВСУ не ожидали атаки ракетами.