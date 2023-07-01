Полковник указал на давление Запада, вызывающее истерику в Киеве Полковник запаса Насонов: давление Запада из-за наступления ВСУ вызывает истерику в Киеве

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный эксперт полковник запаса Роман Насонов заявил, что давление стран Запада из-за низких темпов наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), вызывает истерику у киевских властей. Западу нужны результаты на боле боя, отметил руководитель холдинга структур безопасности «Русь» в беседе с URA.RU.

На Киев, в частности на военное руководство, оказывается давление, потому что результат их деятельности виден всем. Максимально давит Запад. Он требует результатов не только в инфополе, но и на фронтах. Данного результата в настоящий момент у Киева нет. Отсюда и возникают нервные срывы у украинских вождей, — считает военный эксперт.

По его мнению, такое давление может привести к конфликту между Западом и Украиной, что играет на руку Москве. Так, главком ВСУ Валерий Залужный вынужден подстраиваться под сроки и включает «обратку». Он снова вынужден заявлять о нехватке должного вооружения, говорить, что не имеет превосходства в воздухе, в артиллерии и в разведке, пояснил Насонов.

Ранее издание Foreign Policy сообщило, что ВСУ все чаще сталкиваются с поломками западной артиллерии. Все больше орудий выходит из строя из-за износа, а боеприпасы к ним заканчиваются. На этом фоне группа конгрессменов США обратилась к президенту страны Джо Байдену с призывом организовать поставки на Украину кассетных боеприпасов, которые помогут преодолеть проблемы с западным вооружением и нехваткой снарядов.