Полковник спецназа рассказал, как выжить во время стрельбы

Если стрельба застала в помещении, то в первую очередь нужно забаррикадироваться и немедленно сообщить о случившемся в правоохранительные органы. Об этом сообщил в беседе с «Радио 1» полковник в отставке формирований специального назначения ГРУ ГШ Вооружённых сил СССР и России Александр Мусиенко.

По словам полковника, во время стрельбы не нужно писать в соцсетях, а надо как можно скорее уйти из зоны обстрела и спрятаться в укрытии, чтобы выжить. Он также считает, что не стоит оказывать сопротивления, если нечем сопротивляться.

Самое безопасное — забаррикадироваться в классе, в туалете, где угодно. В закрытое помещение убийца не пойдёт. Пока он будет вышибать двери, ему мозги вышибут правоохранительные органы, — сказал Мусиенко.

Также, по словам эксперта, если атака стрелка случилась на улице, то нужно постараться укрыться хотя бы за деревом, а если прятаться негде, лучше всего лечь. Как пояснил военный, убийцу прежде всего интересует движущийся объект, при этом лежащий человек считается поражённым.

Не надо паники, не надо кричать — просто лягте на газон, на траву. Ему неинтересно стрелять в лежачего. Ну а очевидцы должны немедленно сообщить о случившемся в органы правопорядка, — добавил Мусиенко.

Ранее сообщалось, что утром 20 сентября произошла стрельба в Перми. Стрелявший пронёс на территорию государственного национального исследовательского университета боевое ружьё и открыл огонь по студентам. По данным Федерального центра медицины катастроф, в результате инцидента шесть человек погибли, ещё 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь, из них 19 — с огнестрельными ранениями. Личность нападавшего установлена. Им оказался 18-летний Тимур Бекмансуров, студент первого курса.