Полковник рассказал о преимуществах антидронового комплекса «Серп» Полковник Кошкин: комплекс «Серп» может противостоять рою беспилотников

Фото: rostec.ru

Комплекс «Серп»

Преимуществом антидронового комплекса «Серп» является то, что он может бороться с роем беспилотников, рассказал полковник в отставке Андрей Кошкин. В разговоре с Lenta.ru военный эксперт подчеркнул, что это важно в условиях, когда противники запускают «пакеты» беспилотников. Система способна обнаруживать малые дроны и противодействовать им.

Система объединяет в себе функции радиоэлектронного обнаружения и противодействия малым БПЛА. «Серп» обнаруживает беспилотник и тут же ему противодействует. Он может работать как на одну цель, так и против роя дронов, потому что сегодня стреляют «пакетами» дронов, — пояснил Кошкин.

«Серп» также умеет подавлять FPV-дроны. Это возможно благодаря алгоритмам цифровой обработки. Эксперт отметил, что это позволяет избегать ложных срабатываний и пусков. Антидроновый комплекс не дает пройти беспилотникам противников, при этом позволяет в это же время работать своим дронам. Кошкин подчеркнул, что такое развитие вооружения стало возможным благодаря координации Вооруженных сил России с предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Военный эксперт Андрей Кошкин ранее рассказал, что «Коалиция-СВ» является лучшей в мире. По его словам, основным предназначением САУ является контрбатарейная борьба, в которой она всегда выходит победителем.