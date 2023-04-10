Полковник рассказал о секретных военных поставках Украине с Запада Герой России Никишин предупредил о секретных военных поставках Украине с Запада

Фото: Capt. Angelo Mejia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полковник запаса, Герой России Александр Никишин заявил, что западные страны осуществляют на Украину секретные поставки военной техники. Их необходимость вызвана тем, что можно без лишнего внимания обучить работе на ней солдат ВСУ, пояснил он в интервью URA.RU.

Запад не только может, но и наверняка делает различные секретные поставки вооружения, о которых анонсировать он будет спустя несколько месяцев. Почему? Потому что надо обучить личный состав [ВСУ], надо это вооружение ввести в строй, доставить, укомплектовать, — считает Герой России.

Он допустил, что также секретность нужна для беспрепятственной доставки вооружений в расположение войск. По его мнение, терпение Москвы «ослабевает», возможны удары по «законно разведанной цели» не только до Львова, но и дальше.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз при необходимости готов нарушать табу, что заметно по поставкам летального военного оборудования на Украину. Он подчеркнул, что с начала СВО в ЕС продемонстрировали, что понимают, сколько «поставлено на карту». Боррель добавил, что сейчас страны Евросоюза работают над поставками боеприпасов украинской стороне.