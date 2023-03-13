Полковник оценил риски начала мировой войны Полковник Литовкин: обострение отношений между Россией и Западом может привести к мировой войне

Фото: Министерство обороны РФ

Обострение отношений между Россией и Западом может привести к началу новой мировой войны, считает полковник в отставке Виктор Литовкин. Военный эксперт рассказал «360», что риск повышается из-за огромной массы вооружений, в том числе ядерных. Так, у России и США сейчас находится 90% всего ядерного оружия в мире.

Риск велик, потому что накоплены огромные массы вооружений, в том числе ядерные. США и Россия обладают 90% всех ядерных вооружений в мире. Тем более обостряются отношения между Западом и Россией. Поэтому риск широкомасштабной войны прямо у нас перед носом, — пояснил эксперт.

По словам Литовкина, военный бюджет США превышает расходы 10 стран. Для Вашингтона это очередной способ зарабатывания денег. При этом США не хотят новой мировой войны. Эксперт отмечает, что Вашингтон блефует на этой теме, так как она приносит американцам финансовую выгоду.

Это один из способов зарабатывания денег. США не хотят третьей мировой войны, но блефуют, потому что это приносит им большие барыши, — заключил полковник.

В Китае ранее указали на высокие риски начала третьей мировой войны на фоне расширения оборонного бюджета США. В 2023 году Вашингтон планирует потратить в четыре раза больше средств на военные нужды, чем КНР: $842 млрд.