Полковник назвал главную задачу, которую нужно решить ВС РФ Полковник Пинчук: в приоритете находится разработка новых средств РЭБ

Фото: МО РФ

Главной задачей, которую нужно решить ВС РФ, является разработка новых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заявил полковник запаса ФСБ Андрей Пинчук. В беседе с «Царьградом» военный эксперт подчеркнул, что России нужны гибкие универсальные системы РЭБ, так как ВСУ организуют переход дронов с одной частоты на другую.

Требуется очень гибкая разработка универсальных систем РЭБ. Противник же у нас очень творческий в этом смысле, потому что он меняет частоты, организует возможность перехода с одной частоты на другую на определенных дронах, внедряет функции автоматических действий, в том числе используя технологии искусственного интеллекта, — пояснил Пинчук.

Эксперт отметил, что с учетом перспектив применения искусственного интеллекта в ближайшем будущем можно будет запускать «целый рой дронов». Он указал, что уже сейчас многие беспилотники запускают не в единичном количестве. В связи с этим вопрос создания универсальных средств РЭБ является приоритетным.

Российская компания «Ступор» ранее представила одноименный комплекс обнаружения и борьбы с беспилотниками. В числе преимуществ создатели выделяют наличие искусственного интеллекта и способность работать на разном оборудовании, что повышает его эффективность.