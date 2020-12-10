Полковник купил яхты и дома с денег на поставку российских компьютеров МВД

https://static.news.ru/photo/a4630eea-3b18-11eb-8520-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Имущество экс-главы правления связи департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД полковника Александра Александрова арестовали в рамках расследования уголовного дела о хищениях при поставках полиции российских компьютеров. Об этом рассказал заместитель председателя Следственного комитета России Ростислав Рассохов.

Александров после того, как принял негодные компьютеры, на похищенные деньги накупил недвижимости — два дома с земельными участками в Подмосковье, три квартиры в Москве, два гаража. Также полковник не смог отказать себе в трёх внедорожниках и паре яхт в Севастополе. При этом ещё полмиллиона долларов у него осталось, сообщает «Коммерсант».

Следствие считает, что Александров и создатель и генеральный директор компании «Т-Платформы» Всеволод Опанасенко вместе провернули крупное мошенничество. МВД заключило с компанией два госконтракта в 2016 и 2018 годах. «Т-Платформа» должна была обеспечить полицейских компьютерами с процессором «Байкал-Т1». Они предназначались для приёма теоретических экзаменов на водительское удостоверение. Сумма сделки — 357 миллионов рублей.

Вместо рабочих машин мошенники решили закупить комплектующие в Китае, после чего собрали из них компьютеры, которые оказалось невозможно использовать по назначению.

Как сообщал NEWS.ru, Московский суд постановил отправить Аллу Лалетину, занимавшую ранее пост директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению в корпорации «Ростех», под домашний арест на два месяца.