Полковник ФСБ оценил вероятность терактов в России перед выборами
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
16:22, 25 августа 2021
Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Предстоящие выборы в России не станут катализатором для подготовки терактов. Такое мнение в беседе с «Радио 1» высказал президент союза «Офицеры группы «Альфа», полковник ФСБ в отставке Алексей Филатов.
По мнению бывшего силовика, время перед выборами или во время них является «удобным» для совершения террористических актов. Однако несмотря на то, что в этот период могут активизироваться террористы, российские спецслужбы постоянно ведут эффективную работу по пресечению их деятельности.
Работа по борьбе с террористами идёт постоянно, и, думаю, нам не стоит ждать резкой активизации этой деятельности перед выборами. Спецслужбы делами показывают, что готовы противостоять террористическим движениям, — сказал Филатов.
Полковник выразил надежду, что какие-либо эксцессы перед выборами маловероятны.
Ранее сообщалось, что ФСБ России задержала в Москве, Новосибирской области, Якутске и Красноярском крае 31 главаря и участника террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», запрещённой в России. Они готовили вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, а также занимались финансированием находящихся в Сирии участников террористической структуры.