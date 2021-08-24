Полковник ФСБ оценил вероятность терактов в России перед выборами

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что российские власти преждевременно отказались от практики смертной казни. По его словам, общество ещё не созрело для моратория на высшую меру, пишет ТАСС.

Я человек не злой, но строгий, я считаю, что мы не подготовились к отмене смертной казни. Общество должно созреть для этого, обстановка должна созреть, правосознание должно быть другое, правоохранительная система...