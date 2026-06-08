Поливать можно хоть иногда: неприхотливые комнатные цветы для занятых и ленивых

Поливать можно хоть иногда: неприхотливые комнатные цветы для занятых и ленивых

Не у всех хватает времени постоянно ухаживать за комнатными цветами. Но это не повод отказываться от зелени дома. Есть растения, которые спокойно переносят редкий полив и все равно радуют красивым цветением.

Одним из самых неприхотливых считается декабрист. Он любит умеренный полив и хорошо растет даже вдали от яркого солнца. Зимой растение покрывается яркими цветами и выглядит особенно эффектно.

Цикламену тоже не нужен сложный уход. Ему подходят прохладные комнаты и рассеянный свет. А бальзамин спокойно переносит сухой воздух и может цвести даже на северном окне.

Спатифиллум отлично чувствует себя там, где другим растениям тяжело — при сквозняках и недостатке света. А антуриум радует цветами почти круглый год и не любит слишком частый полив.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и призналась, что даже при плотном графике цветы продолжают выглядеть ухоженными. Еще один полезный совет — не ставьте такие растения рядом с батареями, чтобы листья не сохли и не теряли яркости.

Хочется собирать томаты ведрами, а не поштучно? Оказывается, все решает грамотная подкормка на старте — без дорогих банок и сложных схем.